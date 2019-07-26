Erzurum'da başörtülü iki erkek market soydu

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için başörtü takıp, kadın pardösüsü giyen iki erkek, hırsızlık amacıyla markete girmek için ön kapıyı zorladı.

Kapıyı açmayı başaramayan şüpheliler, arka taraftaki pencerenin korkuluklarını sökerek içeri girdi. Şüpheliler, çok sayıda sigara ve kasadaki bozuk paraları alarak kaçtı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen Mahmut Toprak, rafların dağıldığını. sigaraların ve bozuk paraların çalındığını görünce polise haber verdi. Gelen ekipler, iş yerinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

