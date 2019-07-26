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Erzurum'da başörtülü iki erkek market soydu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir markete giren 2 hırsız, sigara ve bozuk para çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, tanınmamak için başörtüsü takıp, kadın pardösüsü giyen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için başörtü takıp, kadın pardösüsü giyen iki erkek, hırsızlık amacıyla markete girmek için ön kapıyı zorladı.

Kapıyı açmayı başaramayan şüpheliler, arka taraftaki pencerenin korkuluklarını sökerek içeri girdi. Şüpheliler, çok sayıda sigara ve kasadaki bozuk paraları alarak kaçtı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen Mahmut Toprak, rafların dağıldığını. sigaraların ve bozuk paraların çalındığını görünce polise haber verdi. Gelen ekipler, iş yerinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Erzurum

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