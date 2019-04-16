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Erzurum'da bitmeyen kuyruklar oluştu! Nedeni ise...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 16.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 43'üncü Turizm Haftası etkinliklerinde etli pilav, ayran ve tulumba tatlısı dağıtıldı. Yemeklerin dağıtıldığı çadır önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, yiyecekleri kısa sürede tüketti.

Erzurum'da bitmeyen kuyruklar oluştu! Nedeni ise...

Erzurum'da, 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan turizm haftası etkinleri Havuzbaşı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Halk oyunları ve mehter takımının gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından öğle vakti Havuzbaşı Kent Meydanı'nda etli pirinç pilavı, ayran ve tulumba tatlısı dağıtıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin mutfağında hazırlanan yemeklerin dağıtıldığı çadırların önünde tek sıra halinde uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlar, plastik tabaklar içinde aldıkları yiyecekleri büyük bir iştahla yedi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Cumartesi günü aynı yerde Erzurum'un meşhur cağ kebabı ikram edeceklerini ifade ederek, "Turizm Haftası'nı doya doya yaşayacağız. Her gün birkaç etkinlik düzenleyeceğiz. Bugün de Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otellerin mutfağında hazırlanan yemekleri dağıttık. Bu etkinliklerimize halkımızın ilgi göstermesi bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
turizm haftası Erzurum etli pilav

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