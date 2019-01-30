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Erzurum'da film gibi operasyonla yakalanan 'uyuşturucu baronu' adliyede

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili film gibi operasyonla yurt dışına kaçarken yakalanan 'uyuşturucu baronu' Mehmet Zeki F. adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen polis uçağıyla Erzurum'a getirildi.

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Gözaltına alınan ve emniyette sorguları tamamlanan TIR şoförü Şahin D., 28 Ocak akşamı, uyuşturucunun alışısı konumundaki Hacı K. ile Saruhan Ö. dün akşam saatlerinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

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Almanya'ya kaçarken yakalanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet Zeki F. bugün sabah saatlerinde özel harekat polislerine ait zırhlı araçla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Mehmet Zeki F. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Çekmeyin" diye tepki gösterdi. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı alınırken, Mehmet Zeki F.'nin savcılık sorgusuna başlandı. (DHA)

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Erzurum uyuşturucu baron eroin operasyon

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