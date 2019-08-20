Erzurum'da hamile gibi davranan kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki uygulamada, Ankara'ya sefer yapılacak yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi.
Polis, terminal binasındaki polis noktasına götürdüğü, hamile gibi davranan Ş.A.'nın üzerini aradı.
Yapılan aramada, kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen Ş.A., gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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