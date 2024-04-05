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    4. Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı! Tüketiminde rekor kırılıyor

    Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı! Tüketiminde rekor kırılıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.04.2024 12:12
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    Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan kadayıf dolması bu Ramazan'da yine bolca tüketildi. Ramazan ayında kadayıf dolması tüketiminde rekor kırılıyor.

    Özellikle Ramazan ayında Erzurumlular için vazgeçilmez bir lezzet olan kadayıf dolması, iftar sofralarının da baş köşesinde tutuluyor. Kaynaklarda Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilen yemekler listesinde kadayıfın da bulunduğu, tarihi kayıtlarda sultanların tercihleri arasında kadayıfın bulunduğu naklediliyor. Erzurum'da kadayıf tepsiden ayrı olarak “dolma” şeklinde daha fazla sofralara geliyor.

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    Tel kadayıfın Erzurum'da “kadayıf dolması” olarak bilinen çeşidi, içi cevizli olarak sarılıyor ve yumurtaya bulanarak tavada kızartılıp sonra şerbetlenerek tüketiliyor.

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    Damaklara bıraktığı tatla iftar sofralarını süsleyen Erzurum'un coğrafi işaretli tatlısı kadayıf dolması, kentte olduğu gibi şehir dışında da yoğun ilgi görüyor.

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    Üreticiler zaman zaman şehir dışı taleplerine kavuşmakta zorlansa da Ramazan ayı boyunca hem evlerde hem de işletmelerde ortaya çıkan kadayıf dolmaları özellikle tatlı sevenler için vazgeçilmez oluyor.

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    Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gerek telefonla gerekse internet üzerinden gelen siparişleri de değerlendiren tatlıcılar, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve iftar sofralarında kadayıf dolması bulundurmak isteyen vatandaşlara da kargo aracılığıyla tatlılarını ulaştırıyor.

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    Ramazan boyunca büyük rağbet gören kadayıf dolmasının incelikleri, kadayıf dolmasının tadına tat katıyor.

    (İHA)

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