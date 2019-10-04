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Erzurum'da samanlığına inek giren şahıs cinnet getirdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı. Cinnet getiren adamı polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi.

Erzurum'da samanlığına inek giren şahıs cinnet getirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fırat Çoban isimli şahıs akşam evine giderken samanlıktan ses geldiğini gördü. Samanlığa girdiğinde başkasının ineğini gören Çoban mutfaktan aldığı bıçakla Eski Kars Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye girdi. İneğin sahibi olduğunu düşündüğü Süleyman Güven ve Yusuf Güven’i tehdit eden Çoban kahvehaneyi birbirine kattı.

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine birçok polis ekibi sevk edilirken Fırat Çoban polisin havaya ateş etmesi sonucu güçlükle sakinleştirildi. Horasan Emniyet Müdürü Bülent Yiğit ise bizzat olay yerine giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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İNEK BAŞKASINA AİT ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından samanlığa giren ineğin Süleyman Güven ve Yusuf Güven’e değil başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum samanlık inek

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