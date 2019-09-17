Mynet Trend

Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı! İnanılmaz görüntüler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.09.2019 21:47 | Son Güncelleme

Erzurum’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Erzurum’da, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı.

Çakan şimşekler Erzurum’da eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Akılalmaz olay! 30 santim uzunluğunda: Boynuna saplandıAkılalmaz olay! 30 santim uzunluğunda: Boynuna saplandı
Tesadüf eseri 2 bin yıllık gerçek ortaya çıktı! Tesadüf eseri 2 bin yıllık gerçek ortaya çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Şimşek sağanak yağış

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'yi sallayan şarkı hakkında suç duyurusu

Türkiye'yi sallayan şarkı hakkında suç duyurusu

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! 30 santim uzunluğunda: Boynuna saplandı

Akılalmaz olay! 30 santim uzunluğunda: Boynuna saplandı

25 yıldır kahvehanede kullanılan taş, 2 bin yıllık yön tabelası çıktı!

Tesadüf eseri 2 bin yıllık gerçek ortaya çıktı!

Kaybolduğu iddia edilen Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı

Kaybolduğu iddia edilmişti! Canlı yayında bomba suçlamalar

Mudurnu Deresi'ndeki toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi

'Bu katliamın önüne geçemedik'

Ormanları istila eden böceğe karşı ‘terminatör böcek’ doğaya bırakıldı

‘Terminatör böcek’ ormana bırakıldı! Yok edecekler

Bu meyvenin adı bilinmiyor!

Ağırlığı bir kiloyu geçiyor! Adı bilinmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.