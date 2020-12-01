Erzurum Gökkuşağı Tepeleri: renk cümbüşü

Türkiye, doğal ve tarihi güzellikleri ile tüm dünyadan turistlerin uğrak yerleri arasında ilk sıralarda bulunuyor. Anadolu coğrafyasında hala keşfedilmemiş, çoğu kişinin bilmediği adını dahi duymadığı güzellikler yer alıyor. Erzurum Gökkuşağı Tepeleri de bunlardan birisi. Kırmızı, kahverengi, sarı ve yeşilin birçok tonunu barındıran tepeler adını gökkuşağını andıran bu renklerden alıyor.

ERZURUM GÖKKUŞAĞI TEPELERİNİN OLUŞUMU 45 MİLYON YILA TARİHLENDİRİLİYOR

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerbilimleri Fakültesi tarafından bu tepelerde araştırmalar yapılmış. Renkli tepelerin 45 milyon yıla yakın geçmişi olduğunu söyleniyor. Bu tepelerin iklim şartları ve özellikle milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonunda bu hali aldığı biliniyor. Erzurum gökkuşağı tepelerinin kırmızı rengi, bu rengi veren ana madde olan demir ve buna benzer minerallerin rüzgar ve erozyon ile birikmesi sonucu oluşmuş.

RENKLİ TEPELER TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

Bölgedeki Erzurum gökkuşağı tepelerine benzer farklı oluşumların jeoturizme 'jeopark' adı altında kazandırılması amacıyla bir projenin mevcut olduğu biliniyor. Burası jeoturizm açısından değerli, turist çekecek bölge haline getirilmek için çalışmalar mevcut.