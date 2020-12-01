Erzurum Gökkuşağı Tepeleri: renk cümbüşü

Türkiye, doğal ve tarihi güzellikleri ile tüm dünyadan turistlerin uğrak yerleri arasında ilk sıralarda bulunuyor. Anadolu coğrafyasında hala keşfedilmemiş, çoğu kişinin bilmediği adını dahi duymadığı güzellikler yer alıyor. Erzurum Gökkuşağı Tepeleri de bunlardan birisi. Kırmızı, kahverengi, sarı ve yeşilin birçok tonunu barındıran tepeler adını gökkuşağını andıran bu renklerden alıyor.
Atatürk Üniversitesi Oltu Yerbilimleri Fakültesi tarafından bu tepelerde araştırmalar yapılmış. Renkli tepelerin 45 milyon yıla yakın geçmişi olduğunu söyleniyor. Bu tepelerin iklim şartları ve özellikle milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonunda bu hali aldığı biliniyor. Erzurum gökkuşağı tepelerinin kırmızı rengi, bu rengi veren ana madde olan demir ve buna benzer minerallerin rüzgar ve erozyon ile birikmesi sonucu oluşmuş.
Bölgedeki Erzurum gökkuşağı tepelerine benzer farklı oluşumların jeoturizme 'jeopark' adı altında kazandırılması amacıyla bir projenin mevcut olduğu biliniyor. Burası jeoturizm açısından değerli, turist çekecek bölge haline getirilmek için çalışmalar mevcut.
İnternette Erzurum Gökkuşağı tepeleriyle ilgili buraya ait olmayan görseller bulunuyor. Gökkuşağı tepelerinin dünyada en bilindik örnekleri Çin'de ve Peru'da. Burayla ilgili Çin’in Gansu Eyaleti’nde bulunan Zhangye Danxia Milli Parkı’nda bulunan Gökkuşağı Dağları'nın görselleri kullanılıyor. Aman bu yanıltıcı görsellere kanmayın!
Umarım gökkuşağı tepelerinin turizme kazandırılması planları en kısa zamanda hayata geçirilir ve bilinirliği artırılır. Ve dilerim yolunuz bir gün bu güzellikle kesişir. :)
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