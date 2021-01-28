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Erzurum Kadın Kooperatifi markalaşan ilk kadın kooperatifi oldu

28.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Erzurum Kadın Kooperatifi markalaşan ilk kadın kooperatifi oldu

Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi, Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Türk Patent Enstitüsü’ne yaptıkları başvuru ile ‘Erzurum Kadın Kooperatifi’ markasını aldı.Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, Türkiye Patent Enstitüsü’ne yaptıkları başvuruyla önce veri tabanında logo ve ismin tescile uygunluğunun araştırıldığını ardından da resmi süreci başlattıklarını bildirdi.

Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi, Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Türk Patent Enstitüsü’ne yaptıkları başvuru ile ‘Erzurum Kadın Kooperatifi’ markasını aldı.
Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, Türkiye Patent Enstitüsü’ne yaptıkları başvuruyla önce veri tabanında logo ve ismin tescile uygunluğunun araştırıldığını ardından da resmi süreci başlattıklarını bildirdi. Polat, “Birçok emsal kararın aksine, dört aydan daha kısa bir sürede Türk Patent Enstitüsü tescil kararı vererek, markamız tescillenmiş, logo ve ismimiz koruma altına alınmış oldu “dedi.
Yöresel gıda ürünleri üzerine faaliyet gösteren Erzurum-merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi olan Erzurum Kadın Kooperatifi, öncelikli olarak Erzurum’un yöresel gıda ürünlerinin başında gelen Erzurum Balı’nı kendi markaları olan Erzurum Kadın Kooperatifi markasıyla çıkardı. Bir seneyi aşkın süredir bal üzerine faaliyetlerini sürdüren kooperatif, çalışmalarını profesyonel anlamda yürütüyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu ile kooperatif danışmanlığı üzerine anlaşan Erzurum Kadın Kooperatifi, çoğunluğu kadın olmak üzere 40 üreticiyle temasa geçerek onlara her anlamda alt yapı desteği sağlayarak üretime teşvik ediyor.
Üretimin, Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayı sonu itibariyle hasatla son bulduğunu belirten Polat, “Hasatla toplanan tüm ballarımızdan Tarım İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarımızdan standartların üstünde güzel sonuçlar aldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in destekleriyle belediyenin Uzundere dolum ve paketleme tesislerinde, her aşaması gıda kodeksine uygun olarak ballarımızın dolum ve paketlemesi gerçekleşti “diye konuştu.
Pekmez ve kuru fasulye üzerine de çalışma yürüttüklerini belirten Polat, “Erzurum Belediyesi iştirak şirketi ile yapmış olduğumuz protokolle ESKER A.Ş. üzerinden kadın üreticilerden kuru fasulye ve pekmez yapımı için dut temin ediyoruz. Sonra bu dutları Uzundere Belediyesi tesislerinde işleyip, dolum ve paketlemesini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Balın haricinde ki ürünlerini de kendi markalarıyla çıkaracaklarını belirten Polat, balın yan ürünlerinden propolis, polen, arı sütü ve arı ekmeği gibi ürünleri de Erzurum Kadın Kooperatifi ürün portföyüne kattıklarını ve böylece ürün çeşitliliğini genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.
“Kadınlar emeklerini bizimle paylaşmak istiyor”
Polat, “Türkiye’nin birçok noktasından emeklerini bizimle paylaşmak isteyen kadınlarımız var. Şu an o ürünlerin kalite güvenilirliğini araştırıyoruz. Kooperatifimizde öncelikli olarak tabi ki Erzurumlu kadınlarımızın emekleri yer alacak. Ancak, Türkiye çapında tüm kadınlarımızın da emekleri bizim için çok değerli. Erzurum’a hakiki zeytinyağını getirmek için anlaşmamızı sağladık. Manisa-Akhisar naturel soğuk sıkım zeytinyağlarını ad en kısa sürede kooperatifimiz aracılığıyla halkımızın damak tadına sunacağız” açıklamasında bulundu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanlığı ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanvekilliği görevlerini de yürüten Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat, tüm faaliyetlerinin kadın girişimciliğini geliştirmek, kadını üretime teşvik etmek ve istihdamı artırmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Erzurum’da kendi markasını oluşturarak ürün çıkaran ilk kooperatif olmanın yanı sıra Erzurum balı gibi kalitesi tartışılmaz bir ürünü kendi markalarıyla piyasaya sunmanın gururu içinde olduklarını ifade eden Polat, en büyük hedeflerinin yeteri kadar tanıtımı yapılmayan Erzurum Balı başta olmak üzere yöresel gıda ürünlerini yerelden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak olduğunu söyledi.

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