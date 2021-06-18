Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg35,0035,0035,00HTSTereyağıKg35,0048,0044,02HTSYağlı peynirKg19,0025,0022,06HTSCivil peynirKg16,6750,0024,13HTSHTS: Hazır Tüccar Satış



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