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Erzurum Ticaret Borsası

24.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg50,0050,0050,00HTSArpaKg1,801,801,80HTSYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSPirinçKg10,5010,5010,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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