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Erzurum Ticaret Borsası

02.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg42,0042,0042,00HTSTavuk etiKg10,6525,5617,27HTSBuğday unuKg2,183,643,22HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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