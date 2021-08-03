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Erzurum Ticaret Borsası

03.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 47,70 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg41,9450,0047,70HTSKaşar peyniriKg34,8840,0037,38HTSCivil peynirKg25,0025,0025,00HTSPatatesKg1,752,001,88HTSKuru soğanKg1,752,002,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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