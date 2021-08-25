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Erzurum Ticaret Borsası

25.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTSCivil peynirKg25,0025,4625,34HTSGYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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