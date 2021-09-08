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Erzurum Ticaret Borsası

08.09.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğermiş peynirin kilogramı 24 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı 24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİGöğermiş PeynirKG24,0024,0024,00HTSCivil PeynirKG19,0020,0019,43HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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