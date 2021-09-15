YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

15.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg42,0042,5042,27HMSCivil peynirKg25,0026,0025,28HTSKaşar peyniriKg30,0030,0030,00HTSYağlı peynirKg18,1819,6519,19HTSLor peynirKg6,646,646,64HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyorErzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:15
İkindi
15:46
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.