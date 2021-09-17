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Erzurum Ticaret Borsası

17.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg15,5084,1547,18EBKSEt küçükbaşKg39,0039,0039,00EBKSTavuk etiKg13,5019,8415,06EBKSSucukKg49,0760,0059,61EBKSSalamKg52,2552,2552,25EBKSEBKS: Et Balık Kurumu Satış

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