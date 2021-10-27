Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKavurmaKg51,6051,6051,60HTSEt büyükbaşKg43,0060,0051,28ESKSEt küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKSYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSTavuk etiKg13,5015,5014,66ESKSSucukKg60,0060,0060,00ESKSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış



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