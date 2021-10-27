YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

27.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKavurmaKg51,6051,6051,60HTSEt büyükbaşKg43,0060,0051,28ESKSEt küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKSYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSTavuk etiKg13,5015,5014,66ESKSSucukKg60,0060,0060,00ESKSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildiEren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildi

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:04
İkindi
14:59
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Fırat Eczanesi
Palandoken
Solakzade Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.