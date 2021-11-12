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Erzurum Ticaret Borsası

12.11.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg38,0060,1751,95HTSEt küçükbaşKg89,7389,7389,73HTSKaşar peyniriKg30,0049,5039,29HTSYağlı peynirKg32,0036,0032,61HTSPatatesKg1,807,002,12HTSKuru soğanKg1,203,001,97HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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