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Erzurum Ticaret Borsası

30.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg55,0055,0055,00HTSKavurmaKg97,2297,2297,22HTS
Yağlı peynirKg36,3536,3536,35HTSİnek sütüKg5,795,795,79HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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