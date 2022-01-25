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Erzurum Ticaret Borsası

25.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,01 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg55,0055,0255,01HTSCivil peynirKg29,9330,5630,05HTSKaşar peynirKg56,0660,1956,68HTSLor peynirKg11,1111,1111,11HTSYağlı peynirKg24,0030,0024,55HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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