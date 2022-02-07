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Erzurum Ticaret Borsası

07.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt küçükbaşKg60,0070,0361,94HTSEt büyükbaşKg52,0070,0057,44HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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