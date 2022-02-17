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Erzurum Ticaret Borsası

17.02.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 4,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİPatatesKg4,005,504,78HTSKuru soğanKg2,002,752,44HTSLor peyniriKg9,009,009,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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