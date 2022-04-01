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Erzurum Ticaret Borsası

01.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Civil peynirin kilogramı 30,00 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 30,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİCivil PeynirKG30,0030,0030,00HTSPatatesKG4,005,204,51HTSKuru SoğanKG1,803,001,89HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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