Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 43,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİPirinçKg10,5012,9712,52HTSBulgurKg6,739,407,47HTSTereyağıKg65,3569,3169,10HTSCivil peynirKg24,7546,5343,39HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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