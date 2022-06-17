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Erzurum Ticaret Borsası

17.06.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 82,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg81,25125,0082,26HTSCivil peynirKg57,0057,0057,00HTSPatatesKg4,507,006,32HTSKuru soğanKg3,005,004,33HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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