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Erzurum Ticaret Borsası

22.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSEt küçükbaşKg86,0886,0886,08HTSTavuk etiKg20,1160,0027,79HTSPatatesKg4,004,004,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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