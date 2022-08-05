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Erzurum Ticaret Borsası

05.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 84,09 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKG66,00132,9084,09HTSLor peynirKG50,0055,0052,69HTSCivil peynirKG45,0068,0059,16HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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