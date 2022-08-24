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Erzurum Ticaret Borsası

24.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 6 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİPatatesKg6,006,006,00HTSKuru soğanKg3,603,603,60HTSCivil peynirKg49,5062,3850,28HTSGöğermiş peynirKg38,1262,3854,27HTSEt küçükbaşKg86,0086,0086,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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Anahtar Kelimeler:
patates Erzurum

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