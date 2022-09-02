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Erzurum Ticaret Borsası

02.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg100,00135,00104,37HTSKuru soğanKg10,0010,0010,00HMSEt tavukKg40,0058,0045,93HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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