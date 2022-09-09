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Erzurum Ticaret Borsası

09.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 115,71 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg70,00132,90115,71HTSYağlı peynirKg50,0066,0051,38HTSTereyağıKg74,00110,00103,45HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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