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Erzurum Ticaret Borsası

14.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSKuru soğanKg5,0010,006,05HTSKaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTSYağlı peynirKg66,0066,0066,00HTSPatatesKg6,008,006,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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