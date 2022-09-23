Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg70,00127,7290,61HTSEt küçükbaşKg86,0086,0086,00HTSEt tavukKg47,5347,5347,53HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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