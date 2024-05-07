Düğün davetlilerini şaşkına çevirin düğün dansı! Damat önce gelinin karşısında dans etti ardından eteğini açıp gözden kayboldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün dansına ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Facebook'a "Birçoğunuz düğünümüzdeki sürpriz danslarımızı görmemi istiyordunuz.Kocam Victor Ruiz ve arkadaşları beni bir dansla şaşırttı" notuyla yüklenen eğlenceli anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde damadın sandalyede oturan gelinin karşısına geçerek dans ettiği ardından ise onun gelinliğinin eteğini açarak altına saklandığı görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı.







