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    4. Düğün davetlilerini şaşkına çevirin düğün dansı! Damat önce gelinin karşısında dans etti ardından eteğini açıp gözden kayboldu

    Düğün davetlilerini şaşkına çevirin düğün dansı! Damat önce gelinin karşısında dans etti ardından eteğini açıp gözden kayboldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 07:55
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    Sosyal medya gelin ve damatların birbirinden ilginç dans görüntülerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada viral olan bir görüntüde damat eşine ilginç bir koreografi hazırladı. Görüntülerde bir damadın eşinin önünde önce dans etmeye başladı ardından ise gelinliğin eteğinin altına girdi. O anları davetliler büyük bir şaşkınlıkla takip etti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün dansına ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Facebook'a "Birçoğunuz düğünümüzdeki sürpriz danslarımızı görmemi istiyordunuz.Kocam Victor Ruiz ve arkadaşları beni bir dansla şaşırttı" notuyla yüklenen eğlenceli anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde damadın sandalyede oturan gelinin karşısına geçerek dans ettiği ardından ise onun gelinliğinin eteğini açarak altına saklandığı görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı.

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    sosyal medya Dans düğün
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