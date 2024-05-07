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    4. "Kıyamet alameti" denilmişti! Gökten canlı balıkların yağdığını iddia etti... Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı

    "Kıyamet alameti" denilmişti! Gökten canlı balıkların yağdığını iddia etti... Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 09:27
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    İran'ın Yasuj kentinde kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın etrafına balıklar düşerken arabasından indiği ve hâlâ canlı olan balıklardan birini yerden aldığı görüldü. "Gökten canlı balık yağıyor" notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken kullanıcıların büyük bir bölümü o anları kurgu olduğunu iddia etti.

    İran'ın Yasuj kentinde şiddetli yağışlar sırasında son derece nadir olduğu iddia edilen bir olayın yaşandığı söylendi. Pazartesi günü yaşanan olay kötü hava koşullarının ardından deniz canlılarının gökten düşmesi anlamına gelen 'balık yağmuru' olarak yorumlandı.

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu kıyamet alameti olarak yorumladı. Diğer bir kısmı ise görüntülerin kurgu olduğunu söyledi.

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    Görüntülerde ana yolda etrafına balıklar düşerken bir adam arabasından indiği ve balıklardan birini eline aldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Okyanus İran halkına bu gece akşam yemeği sağladı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gökten balık mı yağıyor? İnanılmaz" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    kıyamet alametleri balık yağmur İran
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