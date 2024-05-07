"Kıyamet alameti" denilmişti! Gökten canlı balıkların yağdığını iddia etti... Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı

İran'ın Yasuj kentinde şiddetli yağışlar sırasında son derece nadir olduğu iddia edilen bir olayın yaşandığı söylendi. Pazartesi günü yaşanan olay kötü hava koşullarının ardından deniz canlılarının gökten düşmesi anlamına gelen 'balık yağmuru' olarak yorumlandı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu kıyamet alameti olarak yorumladı. Diğer bir kısmı ise görüntülerin kurgu olduğunu söyledi.

Görüntülerde ana yolda etrafına balıklar düşerken bir adam arabasından indiği ve balıklardan birini eline aldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Okyanus İran halkına bu gece akşam yemeği sağladı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gökten balık mı yağıyor? İnanılmaz" yorumunu yaptı.