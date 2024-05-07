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    4. Parkın ortasında skandal görüntüler! Battaniyenin altına giren çift kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketler yaptı... Bir gören bir daha baktı

    Parkın ortasında skandal görüntüler! Battaniyenin altına giren çift kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketler yaptı... Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 09:53
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Battery Park bölgesinde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir çiftin battaniyenin altına saklanarak çevresindekilere aldırış etmeden yakınlaştıkları anlar yer aldı. O anlar sosyal medyadan ifşa edilince tepki topladı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Battery Park bölgesinde battaniyenin altına saklanan bir çiftin uygunsuz hareketlerde bulunması tepkilere neden oldu.

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    Sadece birkaç metre ilerisinde küçük çocukların oyun oynadığı çifte ait görüntüler TikTok'ta "NYC'de güzel bir Pazar öğleden sonrasının tadını çıkarmaya çalışıyorum..." notuyla paylaşıldı.

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    Video sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Kamuya açık alanda yapılan davranıştan dolayı polisin olay yerine çağrılmamasına sosyal medya kullanıcıları şaşırdığını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika New York
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