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    4. Kendisini aldattığını öğrendiği kocasını sokak ortasında dövdü! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı... Çevredekiler araya giremedi

    Kendisini aldattığını öğrendiği kocasını sokak ortasında dövdü! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı... Çevredekiler araya giremedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 08:18
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    İhanete öfkelenen kadın, herkesin gözü önünde kocasını dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmeyi başaramadığı tartışma kısa sürede alevlendi. İkili arasında büyük bir tartışma çıktı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde sokak ortasında eşlerin arasında yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Bir kadın kocasını sevgilisine kıyafet alırken yakaladı ve ihanetle yüzleşince adeta sinir krizi geçirdi. İhanete öfkelenen kadın, herkesin gözü önünde kocasını dövmeye başladı ve ardından aralarında büyük bir kavga çıktı. Durumun kötü olduğunu hisseden diğer kadın ise olay yerinden kaçtı.

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    Aaj Tak'ın haberine göre ikili sadece bir yıllık evliydi. Düğünden sonra eşinin kendisine kötü davranmaya başlamasından şikayet eden kadın aldatıldığından şüphelenerek kocasını takip etmeye karar vermişti.

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    Kocasını bir dükkanda kadınla gördü ve kocasını yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı.

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    sosyal medya Hindistan Aldatma ihanet
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