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    4. Parkta açılan bir çukurda 3 yaşındaki çocuk ve annesi başından vurulmuş halde bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı... "Oğluna 'elveda' de"

    Parkta açılan bir çukurda 3 yaşındaki çocuk ve annesi başından vurulmuş halde bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı... "Oğluna 'elveda' de"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 08:55
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir parkta 3 yaşındaki çocuk ve annesi başındna vurulmuş halde bulundu. 32 yaşındaki Savannah Kriger velayet duruşması için mahkemeye çıkmadan bir gün önce 3 yaşındaki oğlu Kaiden'i başından vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar etti. Kriger ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı.

    MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Savannah Kriger ve oğlu Kaiden San Antonio parkında başlarından vurulmuş halde bir çukurda bulundu. Polis yaptığı açıklamasında anne Kriger'in intihar etmeden önce 3 yaşındaki oğlunu silahla başından vurarak öldürdüğünü doğruladı.

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    Olayı araştıran polis ekipleri anne Kriger'in ayrılıp doğrudan eski eşinin evine gittiğini ortaya çıkarttı. Eski eşinin mobilyalarına ve bazı kişisel eşyalarına zarar verdikten sonra kendi evine giden Kriger, gelinliğini ve düğün fotoğraflarına silahla ateş etti.

    BABASINA NOT BIRAKMAYI İHMAL ETMEDİ

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    Yetkililer tarafından Kriger'in daha sonra oğlunu kreşten aldığını ve ardından 3 yaşındaki oğlu Kaiden'i babasına veda etmesi için videoya çekmeye başladığı ifade edildi. Video görüntülerinde Kriger'in "Artık yapabilecek hiçbir şeyim yok. Günün sonunda elinde hiçbir şey kalmayacak. Oğluna 'elveda' de" ifadelerini kullandığı görüldü.

    ÇİZGİ FİLM İZLETTİ

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    Yetkililere göre, telefon kayıtları, ikilinin son olarak çukurda otururken cep telefonundan çizgi film videolarına baktığını gösteriyor. İkilinin cansız bedenleri bölgede yapılan 19 saatlik araştırmanın ardından bulundu. Bexar İlçesi Tıbbi Muayene Ofisi, iki ölümü hızla cinayet-intihar olarak nitelendirdi.

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    cinayet İntihar Amerika
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