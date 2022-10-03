YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

03.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 97,73 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKg96,00100,0097,73HTSKaşar peyniriKg62,0062,0062,00HTSYağlı peynirKg60,0064,0061,78HTSKuru soğanKg13,0013,0013,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDT "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" oyunuyla perde açacakEDT "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" oyunuyla perde açacak
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamakSamsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:08
İkindi
15:23
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.