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Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

10.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Tunceli ile Ardahan'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda tatbikat düzenlendi.

Tatbikat öncesi, KYK yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrenciler, olası afet ve acil durum olaylarına karşı yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirme toplantısına katılan Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, senaryo gereği saat 21.00'de sirenin çalmasıyla öğrenciler ve yurt çalışanları ile "çök kapan tutun" pozisyonuna geçerek tehlikenin geçmesini bekledi.

Daha sonra yurttan tahliye edilen katılımcıların, güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

Vali Memiş, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, 2022'nin İçişleri Bakanlığınca afet eğitim yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Erzurum'da yaklaşık 600 bin kişiye afet eğitimi verildiğini ve eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Son 2 haftada yaklaşık 6 bin öğrenciye de deprem ve afet eğitimi verdik. Bu tatbikatlarla deprem veya doğal afetlerdeki can kayıplarını en aza indirebiliriz. Amacımız hiç can kaybı olmaması ama maalesef ülkemiz Anadolu coğrafyası deprem bölgesinde yer alıyor. Jeolojik açıdan da birçok doğal afetlere maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla insanlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi bu afetlere karşı hazırlamak için çaba sarf ediyoruz."

Tatbikata katılan öğrencilerden Merve Yazıcı, tatbikat öncesi afet eğitimi aldıklarını anlatarak, "Deprem esnasında panik yapmamayı, soğuk kanlı olmayı ve binadan güvenli şekilde çıkmayı öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Tatbikata, kurumlar ile STK'lerin arama kurtarma ekipleri, sağlık, itfaiye ile AFAD personelleri katıldı.

ARDAHAN

Ardahan'daki KYK yurtlarında "Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Kaşgarli Mahmut Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata katılan Vali Yardımcısı Şahin Demir, kurum müdürleri ile öğrenciler, siren sesiyle tatbikatı gerçekleştirdi.

Yurtlardan tahliye edilen katılımcıların, güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

TUNCELİ

Tunceli’de de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlarda deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi.

Sirenlerin çalmasıyla öğrenciler bulundukları odalardan yurt önündeki güvenli bölgelere tahliye edildi.

Öğrencilere depremle ilgili bilgilendirme yapılan tatbikata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci de katıldı.

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