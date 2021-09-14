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Erzurum'da "Ahilik Haftası" şet kuşatma töreniyle kutlandı

14.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Yüz yılda bir olan pandemi bize denk geldi. Özellikle lokantacı esnafımız, kahvehane esnafımız ve diğer esnaflarımızın çoğu mağduriyet yaşadılar. Biz devlet olarak tabii ki bir çeşit sübvanse etmeye gayret ettik"

Erzurum'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şet kuşatma töreni düzenlendi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, esnafların son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorunlar yaşadığını söyledi.

Salgın sürecinde ellerinden geldiği kadar esnafların yanında olduklarını ifade eden Memiş, "Ülkemizde de bir pandemi var. Yüz yılda bir olan pandemi bize denk geldi. Özellikle lokantacı esnafımız, kahvehane esnafımız ve diğer esnaflarımızın çoğu mağduriyet yaşadılar. Biz devlet olarak tabii ki bir çeşit sübvanse (nakdi yardım) etmeye gayret ettik." diye konuştu.

Vali Memiş, ahiliğin dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda ahiliğin işçinin, çalışanın üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetiminin simgesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bir kültür, terbiye. Bir ayakkabıyı satın alabilirsin ama 'bana 5 kilo terbiye ver' diyebilir misin, diyemezsin. 'Şu kadar kültür ver' diyebilir misin, diyemezsin. Kültür, terbiye ve edep stratejik üründür. Tıpkı savunma sanayisindeki stratejik silahlar gibi. Biz de kendi kültürümüzü ve edebimizi, kendimiz yaratmak durumundayız."

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da ahiliğin öğretmensiz bir halk üniversitesi olduğunu söyledi.

Programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı, tiyatrocular şet kuşatma oyununu sahneledi.

Kentte "yılın ahisi" kuaför ustası Köksal Sevinç ile "yılın kalfası" mobilyacı Yakup Alan ve "yılın çırağı" seçilen tornacı Mustafa Güven'e protokol üyelerince plaket takdim edildi.

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