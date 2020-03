Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Erzurum’da, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Behiye Canan Ünlü’nün başkanlığında Palandöken Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürü İbrahim Seyhan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, KOSGEB İl Müdürü Umut Tan, Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın, Ata Teknokent Genel Müdürü ve KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Ersin Karaman ile ESOB, DAP, KUDAKA, 1. OSB’den temsilciler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Ersin Karaman, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin şehrin gelişimine ve sağlayacağı katma değere dikkati çekerek, işbirliği kültürünün artırılması için özveriyle yoğun bir çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Toplantıda daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Behiye Canan Ünlü de, Bakanlık olarak yeni dönem KÜSİ çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Yeni dönemde çalışmalarımıza yön vermesi açısından illerden kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin taraflarının bize yaptıkları ve yapacakları geri dönüşler büyük önem taşıyor. Faaliyet alanlarımızı bir önceki dönem çıktılarını dikkate alarak belirliyoruz. Bu sebeple tarafların her türlü işbirliğine açığız. Bu toplantıda da Erzurum özelinde yapacağımız çalışmalar için bir yol haritası belirlemeye çaba göstereceğiz” diye konuştu.

“Sahadaki sonuçlarını görmek istiyoruz”

Toplantıda ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Konuşmasında, Erzurum’da özellikle son 15 yıldan bu yana kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi anlamında birçok toplantı düzenlendiğini anlatan Özakalın şunları söyledi; “Bizler ticaretin ve sanayinin temsilcileri olarak artık sahada da bu işbirliğinin neticelerini görmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Aslında bu işbirliğinin tesis edilmesi için şehrimizin birçok avantajının ve altyapısının olduğunu düşünüyoruz. Her iki üniversitemizde bu iş için çaba harcayan akademisyen potansiyelimiz ile iş dünyamızın genç ve dinamik girişimcileri KÜSİ’nin geleceği adına bize umut veriyor. Bu iki kesime gerekli kamu desteğinin de sağlanmasıyla çok verimli sonuçların alınacağına inanıyoruz. Bize göre; Valilik bünyesinde oluşturulacak ve bu işbirliğinin takibini yapacak, kurumlar arasındaki işbirliğini sağlayacak ve sonuç alabilecek bir çatı kuruluşa ihtiyacımız var.”

Konuşmasında, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tam kapasite ile çalışmaya başladığında 3-4 Bin kişinin istihdam edileceği Tekstilkent’in faaliyete geçtiğini, 33 yerel firmanın da kısa süre sonra faaliyete geçeceğini belirterek, “Sanayicimiz, üreticimiz pratikte sonuç aldığı çalışmalara daha pozitif bakıyor. 2. OSB’de olduğu gibi KÜSİ ile neticeye varılacak her çalışma sanayicimizi daha da heyecanlandıracaktır. İnşallah üretimimiz arttıkça istihdam da artacak, göç önlenecek ve ekonomik refah seviyemiz yükselecektir” dedi.

Özakalın ayrıca, KÜSİ çalışmaları kapsamında şehrin envanterinin çıkarılması, önceliklerinin, kaynaklarının, potansiyelinin, avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesinin de önemine değinerek, bu konuda üniversitelerin yanı sıra, ETSO, KUDAKA, KOSGEB ve ilgili diğer kurumların birlikte çalışmasının doğru sonuçlara ulaşılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Palandöken Kaymakamlığı’ndaki KÜSİ toplantısı yapılan sunumun ardından katılımcıların görüşlerini dile getirmesiyle devam etti.