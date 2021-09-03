Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, 28 gün önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde, yapımı süren Hidroelektrik Santralini (HES) sel bastığı sırada, tünelde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK), maden şirketlerinden ekipler ve belediyelere ait iş makineleri de destek veriyor.

Ekipler, 2 grup halinde toplam uzunluğu 1000 metre olan tünelin 4 metre yükseklik ve yaklaşık 400 metre uzunluğundaki eğimli bölümünde biriken su ve balçığı tahliye ettikten sonra çamur birikintilerini titizlikle gözden geçiriyor. Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde eğimli tünelin sonlarına yaklaştı.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.



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