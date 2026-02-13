Sıkma ve yüksük çorbası tescil bekliyor

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından 2004 yılında Adana Kebabı, 2020 yılında ise şalgama coğrafi işaret tescili alındı.

ATO'nun girişimlerinin ardından tescil alınan Adana ürünleri; Adana kebabı, şalgam, içli köfte, analı kızlı, aşlama, bici bici, karakuş, taş kadayıf, halka tatlı ve şırdan oldu. Türk Patent Enstitüsü'nde tescil için yapılan başvuruda bekleyen 2 Adana lezzeti daha bulunuyor.

Bunlardan biri Adana sıkması diğer ise yüksük çorbası. Yüreğir Belediyesi de Adana'nın mutfak kültürünü ve zengin kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezi ziyaret ederek yüksük çorbası döken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana sıkması ve yüksük çorbası için yapılan başvurunun ardından tescil beklediklerini söyledi.

"ADANA'DA BİRÇOK LEZZET VAR"

Yüreğir Gastronomi Merkezi'nin amacının tarihi kültürü yarınlara taşımak olduğunun altını çizen Başkan Ali Demirçalı, "Adana'da birçok lezzet var. Bugün 2 tane lezzetimizi Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Biri yüksük çorbası, diğeri de Adana sıkması. Türkiye'de sıkma ve yüksük çorbası Adana'da, Adana'da da Yüreğir'de yenir. Sıkmanın doğduğu yer zaten bizim Misis bölgesi. Adana'ya gelenler mutlaka Yüreğir ilçesine gelsinler, Misis'te ayranını içip sıkmasını yesinler. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli sıkmayı ve yüksük çorbasını bulamazlar. Bu bizim zenginliğimiz. Bu iki ürünümüzün patent başvuruları yapıldı. Yakında da onaylanacak. Patent almış olacağız. Adana'da birçok lezzet var. Adana'nın şalgamı, içli köfte, Adana kebabı, bici bici bunun gibi yüzlerce lezzetimiz var. Bu lezzetleri, tarihten gelen bu kültürü yarınlara taşımak için biz Yüreğir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu

Dünyanın her yerinden misafirleri ilçeye beklediklerini söyleyen Başkan Demirçalı, "Bugün bu gastronomi merkezinde Adana'da birçok gencimize eğitim veriyoruz. Aşçı yetiştiriyoruz. Adana'da zaten yeteri kadar lezzet var. Adana'da yemek yemeyen birisi yemek yedim demesin. Sıkma yedim demesin. Kebap yedim demesin. Adana'ya gelir. Sıcak sıcak yenir bu lezzetler" diye konuştu.

"TESCİL BEKLENİYOR"

Usta Öğretici Sebahat Çelik, Adana'ya özgü olan yüksük çorbası ve sıkmaya tescil beklediklerini kaydederek, "Adana'da yüksük çorbası atalarımızdan gelen bir gelenektir aslında. Kalabalık ortamlarda, düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde toplu yemek olarak çıkartılır ve tam bir paylaşım yemeğidir. Kadınlar bir araya gelerek hem sohbet ederler, hem bir taraftan çorbasını dökerler. Ve Adana'nın geçmişten günümüze aktarılan en güzel örneklerinden biridir. Adana sıkması da aslında tam bir yokluk yemeğidir. Eskiden misafir geldiğinde evde hiçbir şey yoksa direkt hamur yoğurulur ve sıkma yapılır. Daha pratik olduğu için, daha kolay yapılan bir ürün olduğu için daha çok tercih edilirdi. Kahvaltıların vazgeçilmez ürünüdür Adana'da. Başka yerlerde de bilinen yerler vardır ama Adana bunun merkezi diyebiliriz. Tescil için başvuru yapıldı ve süreç devam ediyor. Tescil bekleniyor" ifadelerini kullandı.



