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Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli'de rekor kırdı

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GÜNDEM  | 11.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında hazırlanan 650 kilogramlık cağ kebabı ile yeni bir rekora imza atıldı.

Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli'de rekor kırdı

Kocaeli Erzurumlular Derneğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen tanıtım günlerin kapsamında Erzurum yöresine ait yemekler ve kültürel öğeler Kocaeli halkının beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinde bir de rekora imza atıldı.
11-14 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak olan Erzurum Tanıtım Günleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Büyükakın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

650 KİLOGRAMLIK CAĞ KEBABI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Tören öncesinde tanıtım günlerinin gerçekleştirildiği fuar alanı bölgesinde bulunan açık alanda cirit oyunu sergilendi. Heyecanlı anlara sahne olan cirit oyununu saha kenarında yüzlerce vatandaş takip etti. Tanıtım günleri kapsamında bir dünya rekoruna da imza atıldı. 650 kilo kırmızı etin asıldığı cağ kebabı, vinçle kaldırılarak ocağa asıldı. Dev kebabı gören vatandaşlar ise, o anları cep telefonları ile kaydetti. Dünyanın en ağır cağ kebabı unvanını alan cağ kebabı ile dünya rekorunun kırıldığı belirtilirken, törende sergilenen Sarıkamış Şehitleri gösterisi ile katılımcılara duygusal anlar yaşatıldı.

'BİR YERDE DOĞUYORUZ AMA BİN YERDE KARNIMIZI DOĞURUYORUZ'

Açılış töreninde yörenin kültürünü Kocaeli’ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün Anadolu insanımızı maalesef ki daha iyi şartlarda yaşayabilmek için şehirlerinden batıya göç ediyorlar. Bize düşen görev, o doğdukları yerleri yaşanabilir yerlere getirmektedir. Allah’ın bize sunduğu çok önemli değerlerin olduğunu görmemiz mümkün. Biz o değerleri değerlendirebilirsek, onları insanlarımıza sunabilirsek orada insanımızı yetişir. Orası yaşanabilir huzur getiren şehirlere dönüşebilir” dedi.

'BU DEĞERLERİMİZİ YAŞATALIM'

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yapılan tanıtım günleri ile Anadolu’yu Kocaeli’ye taşıdıklarını söyledi. Büyükakın, “Türkiye’nin farklı yörelerinden, Anadolu’nun farklı yörelerinden buraya geldik. Ama burada çok güzel bir kültürel birlik sağladık. Farklılıklarımız aslında bizler için birer zenginlik. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki, bu değerlerimizi yaşatalım. Anadolu’yu Anadolu yapan, bizi biz yapan değerlerimizi şehrimizde yaşatmaya devam edelim. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak birlik ve beraberliğimizin, bekamızın bir devamı olsun. Biz de bütün hemşehri derneklerimizin bu ve benzeri organizasyonlarına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından tanıtım günlerinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar stantları gezerek yöresel ürünlerden alışveriş yaparak Erzurum kültürü hakkında bilgiler aldı. (İHA)

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cağ kebabı rekor Erzurum Kocaeli

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