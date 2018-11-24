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Erzurumspor 1-0 Antalyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Mehmet Özdilek'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen B.B. Erzurumspor kendi evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Erzurumspor 1-0 Antalyaspor

Süper Lig'in 13.haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor, Erzurum'da karşılaştı. Mücadele Diego Angelo'nun 76.dakikada kendi kalesine attığı golle Erzurumspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Erzurumspor 14 puana yükselip alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım atarken, Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

  2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

  3. dakikada sağdan Maicon'un ortasında, topa hareketlenen Yekta Kurtuluş'un şutu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

  4. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

  5. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Doukara'nın ortasında topa yükselen Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

  • dakikada sol kanattan Özer Hurmacı'nın ortasında, karambol sonrası ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstünden auta gitti.

  • dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Leo'nun ortasında, kale önünde Tshabalala kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

  • dakikada ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

  • dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, Antalyasporlu Diego'nun ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Boffin'in üstünden filelerle buluştu: 1-0.

  • dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

    • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Antalyaspor mehmet özdilek

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    Takım
    O
    Av
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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    İnşallah daha iyi yerlere gelecen
    cin con gibi gibi bağıra bağıra yenilmiyor bağırtarak yeniyor dadaş
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