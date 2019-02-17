Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed kız arkadaşını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed'in kız arkadaşı hayatını kaybetti.
beIN Sports'un haberine göre; Rashad Muhammed'in kız arkadaşı Norveç'te geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Fransız forvet, acı haberi almasına rağmen, Erzurumspor için çok önemli olan Sivasspor karşılaşmasında "arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek kadrodaki yerini aldı.
Maçtan önce ısınmada oldukça moralsiz olduğu gözlenen Muhammed'i takım arkadaşları sürekli teselli etmeye çalıştı.
Erzurumsporlu futbolcular, Sivasspor'a karşı attıkları gollerin ardından Rashad Muhammed'e saygı göstergesi olarak gol sevincini yaşamadı.
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