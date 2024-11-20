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Kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza bandajı çıkardı! Görenler inanamadı: "Bu duruma kurgu diyenler var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 11:52
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Beyza, yarışma sırasında yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu ciddi bir kaza geçirmiş ve bu olay, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ancak, son bölümde yüzündeki sargıları çıkardıktan sonra, izleyiciler Beyza'nın yüzünde herhangi bir iz veya yara izi görmedi. Bu durum, bazı takipçiler tarafından şüpheyle karşılandı

Kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza bandajı çıkardı! Görenler inanamadı: "Bu duruma kurgu diyenler var"

MasterChef Türkiye’de geçirdiği korkunç kaza ile gündeme gelen Beyza, yarışmaya yüz sargılarıyla geri dönmüş ve tedavi süreci izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak, Beyza'nın son bölümde yüzündeki sargıları çıkarmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

Yüzünde hiçbir iz veya yara izi bulunmayan Beyza, "Kaza kurgu muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

Beyza'nın yüzündeki izlerin kaybolmuş olması, sosyal medyada gündeme geldi. İzleyiciler, Beyza'nın tedavi sürecinin bu kadar kısa sürede tamamlanmasının gerçekçi olup olmadığını sorguladı.

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Bazı takipçiler, kazanın bir kurgu olabileceğini iddia ederken, diğerleri Beyza’nın tedavi sürecindeki hızlı iyileşmeye dikkat çekti.

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Bazı seyirciler durumu kurgu olarak yorumlarken bazı seyirciler ise "Bu duruma kurgu diyenler var ama acımasız olduklarını düşünüyorum" dedi.

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DURUMUNU ANLATMIŞTI

MasterChef Beyza son durumu hakkında "Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu" dedi.

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Son durumunu anlattı: 'İz kalmaması için...' Son durumunu anlattı: 'İz kalmaması için...'
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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