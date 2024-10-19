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  4. "Eşcinsel değilim" demişti! Evlilik hazırlığı yarım kaldı! Survivor Nefise Karatay yine şaşırttı

"Eşcinsel değilim" demişti! Evlilik hazırlığı yarım kaldı! Survivor Nefise Karatay yine şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Survivor 2024'teki performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay, Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle çok konuşulmuştu. Yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına da çok kızan Nefise 'eşcinsel değilim' diyerek cinsel tercihini açıklamıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yaptığı bilinen Karatay bu defa yine şaşırttı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Evlilik hazırlığı yarım kaldı! Survivor Nefise Karatay yine şaşırttı

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça bahsettiğimiz Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle çok konuşulan Nefise Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok sinirlenmişti.

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CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Ünlü isim bu açıklamalarının ardından da evleneceğini açıklamış ve 'Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum birisiydi zaten. Çok ciddi düşünüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

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MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Ancak Nefise Karatay'ın mutluluğu kısa sürdü. Karatay, evlilik konusunda çok heyecanlıydım ama bana göre değilmiş diyerek "Bazı şeyler kötü gitti ve ayrıldık" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay
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