Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti! Boşandığı kocası için ''O doğru insandı, sadece yanlış cinsiyette sahipti.'' dedi

Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti! Boşandığı kocası için ''O doğru insandı, sadece yanlış cinsiyette sahipti.'' dedi

11.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç çocuk annesi 34 yaşındaki yazar Jennifer Gilmour, nasıl kocası sayesinde eşcinsel olduğunu keşfettiğini anlattı. Karantina sırasında eşi ile izlediği bir dizinin etkisiyle ve eşinin teşvikiyle kendisini keşfeden Gilmour tecrübelerini paylaştı.

Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti! Boşandığı kocası için ''O doğru insandı, sadece yanlış cinsiyette sahipti.'' dedi

İngiltere'den Jennifer Gilmour isimli yazar, pandemi sürecinde izlediği dizilerin etkisiyle ve eşinin teşvikiyle nasıl eşcinsel olduğunu keşfettiğini anlattı. Cinselliğini keşfetmenin tadını çıkaran üç çocuk annesi kadın, hikayesini paylaştı.

BAŞTA GÜCENDİ

Pandemi sürecinde eşiyle izlediği her dizide gördüğü eşcinsel çiftlerden ne kadar etkilendiğini anlatan Gilmour başlangıçta bunun bir hayranlık olduğunu düşündü. Ama bu çiftler gün içinde zihnini büyük ölçüde meşgul ediyordu. Ona ilk kez lezbiyen olabileceğini söyleyen kişinin kocası olduğunu söyleyen Jennifer, başta buna gücendiğini ve bir kadının cinsel dürtülere kapılmadan da kadınlardan etkilenebileceğini düşündüğünü söyledi.

''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''

''KENDİM GİBİ HİSSETTİM''

lezbiyen

Ancak zaman geçtikçe ve kadınlara olan ilgisi yoğunlaştıkça Jennifer hislerini inkar edemedi. Eşinin onun diğer kadınlarla flört etmeyi denemesine izin verdiğini ve onu cinselliğini keşfetmeye zorladığını açıklayan kadın, daha sonra kadınlarla tanışmak için bir flört uygulaması kullanmaya başladığını ve kendisini ne kadar rahat ve kendisi gibi hissettiğini anlattı.

Onlarınki bir aşk hikayesi! “Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”Onlarınki bir aşk hikayesi! “Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

AYRILDILAR

Cinsel keşfinin ardından evliliklerini yürütmeye çalışsalar ve hatta çok eşliliği bile düşünseler de, James ve Jennifer bu yılın başlarında yollarını ayırma konusunda zor bir karar verdiler.

Bunun aileleri için iyi olduğunu söyleyen Jennifer "Mutlu bir şekilde birlikte ebeveynlik yapıyoruz, James'i neredeyse her gün görüyorum ve ayrıldığımızdan beri bir aile olarak çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Bana inanılmaz derecede destek veriyor ve bunun için ona minnettarım. O doğru insan, sadece yanlış cinsiyet.'' dedi.

Boşanabilmek için eşini arıyor...&quot;Kocamı görsem tanıyamam&quot;Boşanabilmek için eşini arıyor..."Kocamı görsem tanıyamam"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalindePaylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde
Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...
Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacakCinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak
Anahtar Kelimeler:
eşcinsel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.