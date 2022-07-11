Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti! Boşandığı kocası için ''O doğru insandı, sadece yanlış cinsiyette sahipti.'' dedi

İngiltere'den Jennifer Gilmour isimli yazar, pandemi sürecinde izlediği dizilerin etkisiyle ve eşinin teşvikiyle nasıl eşcinsel olduğunu keşfettiğini anlattı. Cinselliğini keşfetmenin tadını çıkaran üç çocuk annesi kadın, hikayesini paylaştı.

BAŞTA GÜCENDİ

Pandemi sürecinde eşiyle izlediği her dizide gördüğü eşcinsel çiftlerden ne kadar etkilendiğini anlatan Gilmour başlangıçta bunun bir hayranlık olduğunu düşündü. Ama bu çiftler gün içinde zihnini büyük ölçüde meşgul ediyordu. Ona ilk kez lezbiyen olabileceğini söyleyen kişinin kocası olduğunu söyleyen Jennifer, başta buna gücendiğini ve bir kadının cinsel dürtülere kapılmadan da kadınlardan etkilenebileceğini düşündüğünü söyledi.

''KENDİM GİBİ HİSSETTİM''

Ancak zaman geçtikçe ve kadınlara olan ilgisi yoğunlaştıkça Jennifer hislerini inkar edemedi. Eşinin onun diğer kadınlarla flört etmeyi denemesine izin verdiğini ve onu cinselliğini keşfetmeye zorladığını açıklayan kadın, daha sonra kadınlarla tanışmak için bir flört uygulaması kullanmaya başladığını ve kendisini ne kadar rahat ve kendisi gibi hissettiğini anlattı.

AYRILDILAR

Cinsel keşfinin ardından evliliklerini yürütmeye çalışsalar ve hatta çok eşliliği bile düşünseler de, James ve Jennifer bu yılın başlarında yollarını ayırma konusunda zor bir karar verdiler.

Bunun aileleri için iyi olduğunu söyleyen Jennifer "Mutlu bir şekilde birlikte ebeveynlik yapıyoruz, James'i neredeyse her gün görüyorum ve ayrıldığımızdan beri bir aile olarak çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Bana inanılmaz derecede destek veriyor ve bunun için ona minnettarım. O doğru insan, sadece yanlış cinsiyet.'' dedi.



